РБК: «фабрика троллей» потратила 2,3 млн долларов на работу «американского отдела»

«Фабрика троллей» за два года на обеспечение работы в США потратила около 2,3 млн долларов, большая часть денег (2 млн) ушла на зарплаты 90 сотрудникам. Об этом узнало РБК, а информацию подтвердили источники с «фабрики».

«В общей сложности “американский” отдел вел не менее 118 сообществ и аккаунтов в Facebook, Instagram и Twitter», — подсчитало РБК. В распоряжении журналистов также оказались скриншоты с постами из внутренней панели администраторов «фабрики».

По информации СМИ, «фабрика троллей» начала работать в июне 2015 года, а в августе-сентябре Facebook и Twitter заблокировал аккаунты и сообщества с аудиторией в шесть млн человек.

Сотрудники младшего звена получали около 55 тысяч рублей, администраторы — 80-90 тысяч, а руководители отделов от 120 тысяч, пишет издание. Деньги также выделялись на покупку виртуальных сим-карт, прокси-серверов, IP-адресов и другого IT-обеспечения, порядка 120 тысяч долларов за два года выделили на продвижение в соцсетях, эти деньги тратились на покупку рекламы в Facebook.

РБК также рассказало, что «фабрике троллей» удалось организовать около 40 оффлайновых мероприятий в городах США, а помощь в проведении акций оказывали порядка 100 местных активистов. По словам собеседника издания, активисты не знали «с кем имеют дело».

Ранее бывший сотрудник «Агентства интернет-исследований» из Санкт-Петербурга, известного также как фабрика троллей, рассказал о работе компании и ее влиянии на мнения за рубежом телеканалу «Дождь».

«Когда началась предвыборная гонка [на выборах президента США], они [руководство фабрики троллей] начали на лекциях, занятиях преподавать, кто чем плох для России из кандидатов, кто чем хорош для России, за кого нужно топить, за кого не нужно», — рассказал он.

Максим (имя изменено) работал в компании в 2015 году и полгода писал комментарии на сайтах американских СМИ — The New York Times, The Washington Post, Huffington post. По его словам, основная цель, которая стояла перед сотрудниками иностранного отдела — повлиять на мнения и вывести на дискуссию.

Молодой человек также рассказал, что самые распространенные темы для спора касались ЛГБТ-сообщества и ношения оружия. По его словам, сотрудники«фабрики троллей» выводили спор на религиозные темы, а религиозные американцы лайкали эти посты.

Напомним, CNN обвинил Россию в попытках посеять ненависть в США не только через Facebook и Twitter, но также через YouTube, Tumblr и даже через популярную игру Pokemon Go.

Впервые об «Агентстве интернет-исследований» рассказала«Новая газета». Компания нанимала людей для распространения постов и комментариев в соцсетях и СМИ, формируя определенное общественное мнение. К финансированию компании имеют отношение структуры известного ресторатора Евгения Пригожина.

В 2015 году бывшая сотрудница агентства Людмила Савчук подала на организацию в суд, требуя официального оформления контракта и возврата долгов по зарплате. Она рассказала «Новой газете» о том, как устроена работа на фабрике троллей.

