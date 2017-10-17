ЕСПЧ присудил братьям Навальным более 70 тысяч евро по делу «Ив Роше»

Европейский суд по правам человека присудил Алексею и Олегу Навальным компенсацию в 76 тысяч евро, сообщается на сайте суда.

ЕСПЧ признал нарушение статей 6 и 7 Европейской конвенции (о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании только на основании закона). Государство, заявили в суде, нарушило в отношении Навальных презумпцию невиновности и их право на равное присутствие в процессе свидетелей с обеих сторон.

При этом Минюст России не согласился с решением ЕСПЧ. В ведомстве отметили, что Европейский суд уменьшил заявленные размеры компенсации и не признал дело политическим. Россия планирует обжаловать решение.

Напомним, в декабре 2014 года по делу о хищении средств «Ив Роше» Алексею Навальному дали 3,5 года условно и пять лет испытательного срока. Его брата Олега по этому же делу приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Их признали виновными в хищении 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше» и 4 миллионов рублей у «Многопрофильной процессинговой компании».

В прошлом году ЕСПЧ признал незаконным приговор по делу «Кировлеса». Российский суд, по мнению ЕСПЧ, нарушил права Алексея Навального и Петра Офицерова, поскольку осудил их за деяния, неотличимые от обычной предпринимательской деятельности.

Верховный суд отменил приговор и назначил рассмотрение дела повторно. Однако Навального и Офицерова снова признали виновными.