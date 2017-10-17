МВД предложило наказывать родителей и учителей за участие детей в акциях протеста

В МВД предложили усилить ответственность родителей и учителей ​подростков, которые принимают участие в несогласованных политических акциях, передает РБК.

«Важная проблема — участие молодежи в несогласованных уличных акциях. Процент молодых людей, участвующих в несанкционированных протестных мероприятиях, растет. Уменьшение среднего возраста участников таких акций настораживает», — сказал начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин на заседании Совета по правам человека при президенте России.

По его словам, в законодательство необходимо ввести поправки, предусматривающие наказание не только для организаторов акций, но и учителей и родителей.

Напомним, в марте, июне и октябре в российских городах прошли акции в поддержку Алексея Навального. Большинство участников митингов были школьники и студенты. В некоторых городах перед акциями им угрожали отчислениям и проблемами с учебой и карьерой.