Глава ЦИК предложила Навальному принять участие в выборах после 2028 года

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила политику Алексею Навальному баллотироваться на выборы «где-то в 2028 году», передает Интерфакс.

«Он (Навальный) сможет, пройдет этот срок десятилетний — где-то в 2028 году, плюс пять месяцев, может вполне баллотироваться. А что сейчас за возраст? Вся жизнь впереди. Поэтому пусть исходит из этого. И флаг ему в руки!», — заявила Памфилова, отвечая на вопрос участника Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Она добавила, что у Навального были бы шансы принять участие в выборах, если бы он обжаловал в Конституционном суде приговор, который препятствует выдвижению его кандидатуры.

Летом Памфилова заявила, что у оппозиционного политика Алексея Навального нет шансов быть зарегистрированным на выборах президента в 2018 году. «Дело в том, что я вообще предпочитаю не говорить об Алексее Анатольевиче Навальном. Потому что для меня это некая такая священная политическая корова, которую лучше не трогать», — сказала она в эфире «Дождя».

В декабре прошлого года Алексей Навальный объявил о своем выдвижении в президенты России.