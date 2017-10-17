СК возбудил дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа»

Следственный комитет России возбудил дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, лица из числа руководства и собственников авиакомпании, осознавая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, заключали в 2016 и 2017 годах «явно невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций».

«Договоры влекли огромные финансовые затраты и, как следствие, заведомо приводили к неспособности юридического лица в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам», — отмечают в СК.

По данным Росавиации, сейчас общая кредиторская задолженность авиакомпании составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами.

Напомним, 25 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила чартерные рейсы из-за отсутствия средств для оплаты обслуживания самолетов в аэропортах и их заправки. Росавиация ввела в компании внешнее управление. С 16 октября компания полностью прекратила перевозку пассажиров регулярных рейсов.

Сообщалось, что владельцы «ВИМ-Авиа» покинули Россию. Генерального директора авиакомпании Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерину Пантелееву отправили под домашний арест. Их обвиняют в хищении денежных средств пассажиров. По версии следствия, сотрудники «ВИМ-Авиа» продолжали продавать авиабилета на рейсы, зная, что у компании нет денег на топливо.