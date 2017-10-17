ЕСПЧ коммуницировал жалобу художника Лоскутова на штраф за плакат с иконами Pussy Riot

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу художника Артема Лоскутова, которого в 2012 году оштрафовали за плакаты с иконами Pussy Riot, рассказал юрист Международной правозащитной группы Агора Дамир Гайнутдинов.

Лоскутова оштрафовали на 1000 рублей. По словам адвоката, «если Суд не признал жалобу явно неприемлемой в силу малозначительности последствий для заявителя, значит, он полагает, что принцип уважения прав человека требует рассмотрения дела по существу».

Суд задал вопросы российским властям, на которые они должны ответить до 22 января 2018 года.

«ЕСПЧ попросил пояснить, принимали ли суды во внимание связь с делом Pussy Riot и широкий круг общественно-политических вопросов, поднятых этим делом — уголовное преследование участниц группы, сотрудничество светского государства с религией. Учитывали ли, что свобода выражения распространяется в том числе на «идеи», которые шокируют», — добавил Гайнутдинов.

Напомним, в марте 2012 года Артем Лоскутов в знак солидарности с арестованными на тот момент участницами Pussy Riot разместил на трех рекламных стендах в Новосибирске плакаты, стилизованные под иконы, с призывом освободить девушек.

Позднее местная прокуратура составила три протокола по части 2 статьи 5.26 КоАП (оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых ими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики). По двум из них Лоскутова признали виновным и оштрафовали на 100 рублей.