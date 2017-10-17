Сирийская оппозиция объявила об освобождении Ракки от ИГ

Коалиция Сирийских демократических сил (СДС), действующая при поддержке США, объявила об освобождении города Ракка от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центр мониторинга соблюдения прав человека в Сирии.

Сегодня бойцы коалиции выбили террористов с территории последнего удерживаемого «Исламским государством» объекта — муниципального стадиона.

За несколько дней до этого, об освобождении Ракки также сообщали источники телеканала Al Arabiya.

«Исламское государство» захватило Ракку в марте 2013 года. До апреля 2017 года Ракка считалась «столицей» «Исламского государства», однако в ходе наступления правительственных войск Сирии при поддержке России и международной коалиции во главе с США удалось отбить у ИГ захваченные территрии.

В июле 2017 года от боевиков ИГ удалось отбить Мосул. Операция по освобождению города шла с октября 2016 года.