Националист Поткин пожаловался в ЕСПЧ

Националист Александр Белов (Поткин), осужденный на 3,5 года, подал жалобу на приговор в Европейский суд по правам человека, сообщает центр «Сова».

В жалобе защита указывает, что приговор был незаконным и не соответствовал нормам конвенции по правам человека.

В апреле Мосгорсуд сократил срок Поткину до 3,5 лет вместо семи. Защита выступала за отмену приговора, так как, по ее мнению, дело сфабриковано.

Напомним, его задержали в 2014 году в московской гостинице «Интурист Коломенское». В августе прошлого года суд признал его виновным в легализации денежных средств казахского БТА-банка и призывах к экстремистской деятельности.

Поткина обвиняли по четырем статьям: легализация имущества, полученного преступным путем, публичные призывы к экстремизму, разжигание ненависти и вражды и организация экстремистского сообщества. Сам националист не признал свою вину.

По версии следствия, бывший председатель Совета директоров казахстанского БТА-банка и экс-министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов, «обладающий значительными средствами и желанием нарушения конституционного строя в Республике Казахстан, обратился к Поткину по вопросу создания экстремистского сообщества, с чем тот согласился».