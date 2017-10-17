Медведев объявил о создании аналога «Сколково» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на территории Пушкинского района создадут кампус университета ИТМО, который будет аналогом инновационного центра «Сколково». Об этом говорится на сайте правительства России.

«Кампус будет включать научные центры, лаборатории, учебные здания, жилье и другие объекты. В новом кампусе планируется обучение 3600 человек, создание 50 международных лабораторий, не менее пяти инновационных производств», — следует из распоряжения.

В документе поясняется, что реализацией проекта будет заниматься «Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики» («Хайпарк ИТМО»).

Его уставной капитал составит 321 млн рублей, а 100% акций будут принадлежать государству.

Отметим, что ИТМО входит в двадцатку вузов национального рейтинга России. Ректор университета Владимир Васильев является членом Экспертного совета при правительстве.

Напомним, в 2010 году на тот момент президент России Дмитрий Медведев подписал закон о создании инновационного центра «Сколково» в Московской области. Тогда президент обещал создать особые экономические условия для компаний, которые смогут модернизировать экономику страны.

Максим Прошкин