Свидетели обвинения по делу «Гоголь-центра» заявили о существовании «черной кассы»

Обновлено Суд приобщил материалы к делу.

У следствия есть доказательства того, что худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела — директор «Седьмой студии» Юрий Итин, бухгалтер студии Нина Масляева и бывший директор театра Алексей Малобродский – причастны к обналичиванию бюджетных денег и знали о существовании подобной схемы. Об этом следователь заявил в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста фигурантам дела «Гоголь-центра».

На заседании следователь просил приобщить к делу протоколы осмотра ноутбука и телефона, изъятых у Малобродского, с помощью которых он переписывался с Итиным и Серебренниковым и якобы согласовывал обналичивание денег.

Также в суде зачитали протоколы допроса свидетелей Филимоновой и Жириковой, которые заявили, что в «Седьмой студии» якобы была заведена «черная касса»: деньги, выделенные Минкультом, обналичивались с помощью фирм-однодневок, а ведомство не контролировало расходование средств. Другой свидетель – Синельников – на допросе заявлял, что деньги обналичивались якобы по личной просьбе Малобродского.

При этом адвокаты и обвиняемые ранее не были знакомы с этими документами. Адвокаты заметили, что следствие пропустило дату предъявления материалов дела защите для ознакомления: согласно УПК, это должно произойти за 7 дней до истечения срока меры пресечения. В материалах дела нет ряда документов, а новые появились буквально сегодня.

Серебренников и Малобродский выступили против приобщения новых материалов: «Какие-то абсурдные вещи содержатся».

Перед началом заседания «Гоголь-центр» обнародовал новый список людей, поручившихся за Кирилла Серебренникова. В поддержку режиссера выступил певец Иосиф Кобзон, актеры Олег Басилашвили, Сергей Юрский, Сергей Безруков, Гоша Куценко, Вениамин Смехов, актрисы Алиса Фрейндлих, Марина Неелова, режиссеры Павел Лунгин, Борис Хлебников, Вадим Абдрашитов, Станислав Говорухин, музыкант Борис Гребенщиков, продюсер Александр Цекало, художник Зураб Церетели, рэпер Oxxxymiron и другие. Ранее в суды поступили поручительства от 79 деятелей культуры.

Сегодня Басманный суд рассматривает вопрос о продлении Кириллу Серебренникову домашнего ареста до 19 января. Его обвиняют в хищении бюджетных средств, при этом Следственный комитет несколько раз менял размер причиненного им ущерба. Сейчас эта сумма составляет 68 млн рублей. По этому делу, помимо Серебренникова, проходит экс-директор театра Алексей Малобродский, бывшие сотрудники основанной Серебренниковым «Седьмой студии» — экс-директор Юрий Итин и экс-бухгалтер Нина Масляева (она согласилась сотрудничать со следствием и дала показания против Серебренникова).

Свою вину режиссер не признал, а обвинения в свой адрес он назвал абсурдными.

Сергей Лебеденко