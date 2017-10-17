«Яблоко» попросило Генпрокуратуру и СК проверить диссертацию Мединского

Партия «Яблоко» обратилось в Генпрокуратуру России и Следственный комитет с просьбой проверить действия Министерства образования и науки при утверждении степени доктора исторических наук министру культуры Владимиру Мединскому.

В копии документа, который есть в распоряжении «Новой», говорится, что в действиях ведомства, по мнению партии, присутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Документ подписан председателем регионального отделения партии Сергеем Митрохиным. Он рассказал «Новой газете», что сейчас «Яблоко» также готовит обращение в Минобрнауки с просьбой провести служебную проверку.

«Мы просим ответить, было ли рассмотрение диссертации министра, потому что это вопиющий факт. Обман и махинации с диссертацией привели к тому, что лженаучная работа была выдана за научную. Это открывает дорогу лавине таких лженаучных продуктов и представляет угрозу для российской науки. Дело даже не в том, что это Мединский. Любая такая практика очень опасна», — сказал Митрохин.

Накануне «Новая» поговорила с двумя историками, которые указаны в автореферате диссертации Мединского как официальные оппоненты. Они заявили, что никогда ими не были и не знают, почему их фамилия оказалась в автореферате. При этом один из них — Владимир Лавров — рассказал, что министр действительно с ним советовался по теме работы и предлагал быть оппонентом, но он отказался, посоветовав обратиться к другому человеку. Кроме этого, члены Экспертного совета по истории Высшей аттестационной комиссии (ВАК), который должен был утверждать диссертацию, сообщили, что совет не рассматривал работу Мединского.

На следующий день в твиттере Российского военно-исторического общество (РВИО) был опубликован вариант автореферата диссертации министра, где напротив графы «оппоненты» указаны другие фамилии: Владимир Семин, Владимир Тымчик и Анатолий Королев. Исполнительный директор РВИО Владислав Кононов заявил «Новой», что именно эта версия автореферата является «итоговым вариантом», а упомянутая нами версия — «черновая». По его словам, подлинность автореферата из твиттера РВИО подтверждает то, что он «хранится в Ленинской библиотеке» (РГБ) и доступен «любому желающему».

До сих пор существовало только два варианта автореферата — один из них опубликован на сайтах РГСУ и ВАК, другой — на сайте РГБ (сейчас доступ к автореферату на сайте РГБ закрыт). Они отличаются упомянутыми научными статьями, но не фамилиями оппонентов — везде Александр Борисов, Владимир Лавров и Басир Гасанов. «Новая» опубликовала нотариально заверенную копию автореферата Мединского с гербовой печатью РГБ.