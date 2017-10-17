СБУ передала в суд дело задержанного в Донбассе россиянина Агеева

Служба безопасности Украины направила в суд материалы дела россиянина Виктора Агеева и еще двух бойцов самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщается на сайте ведомства.

Их обвиняют по части 1 статьи 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации) и части 1 статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами). Обвияемым грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, Виктора Агеева задержали под Луганском в июне этого года во время боя украинских военных с сепаратистами. Сам Агеев утверждает, что служил в воинской части 65246, которая находится в Новочеркасске. По словам россиянина, контракт на службу он подписал в марте 2017 года в Ростовской области. Там он пробыл четыре дня, а после этого его направили на Украину, в Луганскую область.

Однако в Минобороны России заявили, что Агеев никогда не служил по контракту.