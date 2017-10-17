В Ставропольском крае установили сумму курортного сбора

Курортный сбор на Кавказских Минеральных Водах составит 50 рублей в сутки с человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление властей Ставропольского края.

«У нас средняя путевка по продолжительности — 17 суток, и по расчету сбор с туриста за это время — 850 рублей. Средняя стоимость проживания на Кавказских Минеральных Водах в сутки — от 1800 рублей, 50 рублей в этой сумме не такая большая доля», — сказал губернатор края Владимир Владимиров.

По его словам, после введения курортного сбора в муниципалитеты за восемь месяцев 2018 года может быть перечислено около 181 млн рублей.

«Если эти деньги не соберем, тогда мы снимем их с будущего года, но мы очень консервативно посчитали сумму — убрали 50% льготников, 30% недособираемости», — заявил Владимиров.

Ранее министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди заявил, что курортный сбор в Краснодарском крае составит 10 рублей.

«На данном этапе планируется включение не всей территории региона - это курорты федерального и регионального значения - Сочи, Анапа, Геленджик, город Горячий Ключ, Туапсинский район», — сказал Константиниди.

По подсчетам министра, при таком уровне ставки Краснодарский край в 2018 году может получить примерно 270 млн рублей.

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Напомним, в конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях в качестве эксперимента» с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Максим Прошкин