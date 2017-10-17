Суд продлил арест Серебренникову и другим фигурантам по делу «Седьмой студии»

Басманный суд Москвы продлил арест худруку «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, директору «Седьмой студии» Юрию Итину, бухгалтеру студии Нине Масляевой и бывшему директору театра Алексею Малобродскому.

Режиссер и художественный руководитель "ГОГОЛЬ-центра" Кирилл Серебренников перед заседанием суда. Фото: Влад Докшин / "Новая газета"

Следствие просило закрыть процесс, чтобы не озвучивать адрес нахождения Масляевой. По мнению следователя, на нее могут оказать давление.

«Я бы хотела узнать, где она содержится, на каких основаниях, раньше вообще говорили, что у нее нет постоянного места жительства в Москве. Расцениваю это как давление на суд», — заявила адвокат Ксения Карпинская, которая представляет интересы Малобродского.

Продюсер Алексей Малобродский под стражей в суде. Фото: Влад Докшин / "Новая газета"

Другие участники процесса не поддержали ходатайство следствия.

Во время заседания Малобродский озвучил жалобы на следствие. По его словам, искажались материалы допросов, он также ходатайствовал о проведении допросов в СИЗО, где не унижалось бы его человеческое достоинство, и где он не сидел бы в наручниках. Карпинская также заявила, что на ее подзащитного оказывалось давление.

«Следствие лишало возможности встречи с адвокатами. Малобродский давал показания, будучи прикован наручниками в течение шести часов. Тем не менее они не были приобщены к материалам дела», — добавила Карпинская.

Карпинская просит уточнить, в чем обвиняют Малобродского: в хищении средств на спектакле «Сон в летнюю ночь» или в участии в организованной группе по хищению средств на проекте «Платформа» в 2012-2014 годах. В первом случае спектакль, очевидно, состоялся, а насчет второго: Малобродский уволен в августе 2012 года и не мог иметь отношение к предполагаемой фальсификации документов «Седьмой студии», добавила адвокат.

«Я 40 лет работаю в сфере театра, из них 32 года — в Москве. Меня знает половина театрального общества. Я абсолютно открыт, известны мои воззрения и маршруты», — добавил Малобродский.

Кирилл Серебренников рассказал, что ему друзья ранее несколько раз предлагали уехать из России, но он оставался, потому что руководил театром.

«Друзья предлагали уехать, я говорил нет, оставался в России, потому что у меня театр, важные проекты. Я несколько лет знал, что за нами ведется слежка. Несмотря на это, я чувствовал за собой правду, у меня нет оснований скрываться», — сказал Серебренников.

Он пообещал являться на допрос по первому требованию следствия. Режиссер перечислил проекты, над которыми работает.

«Делается большой проект в театре, нужно пять дней, чтобы доснять многострадальный фильм. Давайте, с автоматчиками, что ли поеду. Прошу увеличить время прогулок и сделать его «плавающим», — добавил он.

Адвокат Дмитрий Харитонов, представляющий интересы Серебренникова, попросил сделать время прогулок плавающим.

Адвокат Итина Лысенко обратил внимание, что ходатайство следователя запрещает Итину общаться с любыми лицами (в том числе с близкими родственниками).

Следователь Лавров заявлял, что Малобродский отказывался давать показания на допросах. Малобродский это отрицает. По его словам, он добивался допроса, но его долго не проводили.

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