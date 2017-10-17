Дуров выбрал юристов «Агоры» для дела Telegram против ФСБ

Медиа-менеджер Павел Дуров принял предложение международной правозащитной группы «Агора» представлять его интересы в деле Telegram против ФСБ. Об этом Дуров написал на своей странице «Вконтакте».

«Они имеют опыт в делах против ФСБ и ежегодно публикуют доклады о свободе интернета в России (…) и слежке за интернет-пользователями», — написал основатель Telegram.

По его словам, в результате обращения, которое было опубликовано 16 октября, команда Telegram получила около двухсот предложений от юристов.

Ранее Дуров объявил, что в течение пары дней выберет команду юристов, который смогут оспорить решение Мещанского суда, который оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 тысяч рублей за непредоставление ФСБ доступа к переписке («ключей дешифровки») пользователей Telegram.

Медиа-менеджер заявил, что требование ФСБ предоставить такой доступ противоречат 23 статье Конституции, которая гласит, что «каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений».

В свою очередь, в Кремле заявили, что о блокировке Telegram на территории страны речи «пока не идет».

Максим Прошкин