В Киеве при столкновении протестующих с полицией пострадали четыре человека

При столкновениях активистов партии «Рух новых сил» бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и сторонников батальона «Донбасс» с правоохранителями пострадали не менее четырех человек. Об этом сообщил телеканалу «112 Украина» директор департамента коммуникаций Национальной полиции Киева Ярослав Тракало.

Потасовка произошла у здания Верховной рады Украины в центре Киева, когда активисты попытались попасть к зданию парламента, «не пожелав пройти через металлоискатели и отказавшись показать полиции свои вещи».

«После того, как полицейские их не пустили, в полицейских полетели камни, а также был распылен слезоточивый газ», — уточнил представитель Национальной полиции.

По словам Тракало, среди пострадавших есть полицейский — «он был в бессознательном состоянии, ему оказывалась помощь», уточнил собеседник.

Как отмечает «Интерфакс-Украина», активисты отказались пройти через рамки металлоискателей, чтобы пронести к зданию Верховной рады палатки. По информации «112 Украина», активистам все-таки удалось пронести к зданию парламента несколько палаток, митингующие развернули их заявили, что так они пытаются добиться выполнения своих требований.

Протестующие выступают за лишение депутатов неприкосновенности, голосование по открытым спискам партий и создание антикоррупционного суда.

Андрей Дубровский