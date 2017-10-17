Совфед внес CNN и «Радио Свобода» в список СМИ, работу которых могут ограничить

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние российские дела внесла CNN, «Голос Америки» и «Радио Свобода» в список СМИ, работу которых на территории России могут ограничить. Об этом РБК заявил источник в аппарате Совфеда.

В сенате изданию рассказали, что при составлении списка «нежелательных» СМИ учитывались рекомендации министерств юстиции и иностранных дел, Роскомнадзора и Генпрокуратуры. В перечень попали медиа, которые «получают деньги из-за рубежа» и «вмешиваются в российскую внутреннюю политику», заявил изданию член комиссии по защите госсуверенитета Олег Морозов.

По словам Морозова, в отношении попавших в список СМИ будут приняты те же меры, которые США применяют в отношении Russia Today и Sputnik.

Ранее министерство юстиции России предупредило «Радио Свобода» и его проекты (канал «Настоящее время» и сайт «Idel.Реалии»), что их работа в России может быть ограничена, поскольку «деятельность может быть квалифицирована как деятельность иностранного агента».

Ранее власти США потребовали от российского телеканала Russia Today до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Позднее главред канала Маргарита Симоньян заявила, что телеканал может прекратить вещание в США из-за давления американских властей.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обещала принять зеркальные меры. Она также отмечала, что претензии США к RT, а также порталу Sputnik «противоречат американским принципам свободы слова».

Андрей Дубровский