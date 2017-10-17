Власти Сирии предложили РЖД построить железную дорогу к месторождениям Пальмиры

Сирийские власти предложили РЖД и другим российским компаниям несколько проектов по развитию транспортной инфраструктуры Сирии, в частности по «восстановлению линии железнодорожного сообщения между Тартусом через Хомс к фосфатным рудникам». Об этом РБК рассказал директор департамента железных дорог республики Наджиб Фарис.

Такое предложение, по словам собеседника, было сделано во время двухсторонней встречи сирийских и российских дипломатов и чиновников, прошедшей на прошлой неделе в Сочи.

Источник РБК в РЖД подтвердил, что компания действительно изучает предложения сирийской стороны, касающиеся инфраструктурных проектов.

По словам Наджиба Фариса, речь идет о восстановлении железнодорожной линии длиной 290 км, которая соединяет сирийское побережье с месторождениями фосфатов в восточной части страны. Собеседник отметил, что это один из важнейших проектов в Сирии в области транспорта. Этот участок дороги в будущем может быть соединен с железнодорожной системой Ирака, добавил он.

По подсчетам заместителя гендиректора Института проблем естественных монополий Владимира Савчука, на равнинной местности стоимость железнодорожного полотна может составить 5–8 миллионов долларов за один километр. В условиях гор расходы могут увеличиться до 10–20 млн долларов за один км из-за строительства искусственных сооружений, отмечает специалист.

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В свою очередь, представитель «РЖД Интернешнл», которая занимается международными проектами РЖД, сказал РБК, что сейчас у компании нет никаких проектов в Сирии. В пресс-службе РЖД от комментариев отказались.

Напомним, в мае 2016 года, СМИ со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака сообщили, что власти Сирии просили «Зарубежнефть», «Лукойл» и «Газпром нефть» поучаствовать в восстановлении нефтедобывающих проектов и инфраструктуры страны.