Памфилова рассказала о роли ЦИК в серии отставок губернаторов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что «приложила руку» к прошедшей ротации глав российских регионов. Об этом глава ЦИК сказала на Всемирном фестивале молодежи и студентов, передает Интерфакс.

«Я считаю, что во многих регионах я тоже приложила руку. В ряде регионов мы отслеживали нарушения и по первой кампании, и по второй (единый день голосования 2016 и 2017 годов). Эту аналитику мы президенту представляли, я жаловалась на некоторых губернаторов и говорила, что они применяли административный ресурс», — рассказала Памфилова на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Памфилова добавила, что рада прошедшим перестановкам, поскольку, по ее мнению, ушел «целый ряд людей, с которыми сложно было, из-за которых, к сожалению, приходилось преодолевать админресурс».

Напомним, в конце сентября СМИ сообщили о новой волне отставок глав регионов. За две недели свой пост покинули одиннадцать губернаторов.

Среди них оказались главы Ивановской, Орловской, Омской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской и Псковской областей. Также в отставку ушли главы республики Дагестан, Ненецкого автономного округа, а также Красноярского и Приморского краев.

В Кремле назвали ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом.

Ранее массовые отставки губернаторов произошли в феврале 2017 года.