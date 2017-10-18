«Би-би-си» сообщило о решении Кремля не допускать Навального до выборов

Правительство окончательно решило не допускать основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального до президентских выборов. Об это сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источник в администрации президента.

По словам собеседника издания, решение однозначное.

При этом, подчеркивает источник, в администрации президента не намерены ограничиваться традиционным набором кандидатов от парламентских партий.

«Есть понимание, что из радикальных оппозиционеров кто-то захочет заявиться. Либо [Дмитрий] Гудков захочет раскрутиться перед мэрскими выборами. Либо Лев Шлосберг», — утверждает собеседник Би-би-си в администрации президента. По его словам, если они решат участвовать в выборах, чинить препятствий им Кремль не будет.

Шлосберг, возглавляющий псковское отделение «Яблока», сообщил «Би-би-си», что поддержит кандидатуру лидера блока Григория Явлинского, который должен быть выдвинут на съезде в декабре. Гудков также заявил, что «имеет соглашение с Явлинским».

Ранее о невозможности политика участвовать в выборах заявила и глава центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она предложила политику Алексею Навальному баллотироваться на выборы «где-то в 2028 году».

Напомним, что согласно законодательству, на пост президента не может баллотироваться политик, имеющий непогашенную судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В 2013 году Кировский суд осудил его на пять лет условно по делу «Кировлеса». Затем после обжалования в Европейском суде по правам человека, Верховный суд России отправил дело на новое рассмотрение. В феврале 2017 года Кировский суд приговорил Навального к условному сроку, в мае приговор вступил в силу.