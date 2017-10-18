Павленского перевели в психиатрический стационар

Во Франции суд освободил из-под стражи поджегшего здание Банка Франции художника Петра Павленского и переместил его в психиатрический стационар префектуры полиции. Об этом со ссылкой на источники сообщает Le Figaro.

По данным издания, арест был снят в связи с оценкой поведения задержанного. Соратница Павленского Оксана Шалыгина остается под арестом.

«Расследование было передано парижской прокуратурой в территориальный орган безопасности», — сообщил источник издания.

Накануне полиция задержала Павленского после поджога здания Банка Франции. Сообщалось, что он поджег офис Банка Франции, призвав к «Великой Французской революции», потому что «банкиры заняли место монархов». Центральный Банк Франции подаст иск на поджигателя.

Художник объяснил свои действия желанием вызвать «революционный пожар по всему миру». «Банк Франции занял место Бастилии, банкиры встали на место монархов < …> Возрождение революционной Франции спровоцирует революционный пожар по всему миру. Также в этом огне Россия начнет свое освобождение», — уверен Павленский.

В мае власти Франции выдали убежище Петру Павленскому. В январе он вместе с семьей уехал из России из-за опасений стать обвиняемым по уголовным делам.

В ноябре 2015 года Павленский провел акцию «Угроза. Горящие двери Лубянки». Он облил бензином и поджег дверь здания ФСБ на Лубянской площади. Его приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей.