В Иркутске произошел пожар в частном доме престарелых

В Иркутске в частном доме престарелых произошел пожар, число возросло до 12 человек, девять госпитализировано. Об это сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службе «скорой помощи» региона.

«Медицинская помощь оказана 12 пострадавшим, девять из них нуждаются в стационарном лечении, еще трое — амбулаторном», — сказал источник.

Как ранее сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар в доме престарелых произошел около 5:00.

По данным ведомства, люди преклонного возраста находились на втором этаже дома, их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз.

Причиной пожара стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины, находящейся в доме. Площадь, пройденная огнем, составила 10 квадратных метров.

Сейчас пожар потушен, проводятся следственные действия.

По предварительным данным, в доме оказывались социальные услуги пожилым людям, хотя организация не значится в Реестре поставщиков социальных услуг.