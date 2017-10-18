«Коммерсант» рассказал о планах ЦБ внести топ-менеджеров «Открытия» в черный список

В черный список Центробанка попадут более ста высокопоставленных сотрудников банка «ФК Открытие». Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, в черный список внесут бенефициаров банка, членов наблюдательного совета и правления, главного бухгалтера и его заместителя, руководителей и главных бухгалтеров филиалов банка.

«Решение уже принято и до многих менеджеров уже доведено», — сообщил источник издания. Он уточнил, что сотрудники не лишатся работы до окончания работы временной администрации Центробанка.

Как пишет «Коммерсант», попасть в черный список могут и топ-менеджеры Бинбанка.

Черный список банкиров регулятор ведет более десяти лет, отмечает газета. Оказавшиеся в нем не смогут в течение пяти лет занимать высокие должности в банках и владеть в них долями 10% и более.

После вступления в силу закона о требованиях к деловой репутации руководства кредитных и отдельных видов некредитных финансовых организаций список ограничений существенно возрастет. Речь идет об увеличении срока пребывания в списке, а также возможность пожизненного запрета на профессию.

Ранее Зампред Центробанка Василий Поздышев заявил, что на финансовое оздоровление Бинбанка и банка «ФК Открытие» необходимо около 800-820 млрд рублей.

Напомним, что о санации банка «Открытие»ЦБ объявил в августе. В сентябре — санации Бинбанка. Возглавить его согласился бывший министр финансов и глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.

Позднее в ЦБ заявили о планах присоединить «Бинбанк» к «Открытию».