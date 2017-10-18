Суд США заблокировал последнюю версию миграционного указа Трампа

Федеральный суд Гавайев заблокировал последнюю версию миграционного указа президента США Дональда Трампа, частично запрещающего въезд в США граждан восьми стран, сообщает Reuters.

Речь идет о запрете на въезд в США для большинства граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Йемена, а также Венесуэлы и КНДР.

Белый дом назвал «опасным и ошибочным» решение суда.

«Решение окружного суда подрывает усилия президента по обеспечению безопасности американского народа и по обеспечению соблюдения минимальных стандартов безопасности для въезда в США», — говорится в сообщении Белого дома.

Указ должен был вступить в силу 18 октября. Это не первая попытка Трампа ввести ограничения против ряда мусульманских стран.

Первая версия указа была опубликована в январе 2017 года, однако администрации Трампа пришлось отказаться от нее в связи с блокировкой со стороны судей ряда штатов.

Затем суд продлил блокировку второго миграционного указа президента США, аргументировав свое решение тем, что указ фактически является «запретом на въезд для мусульман» несмотря на то, что президент США отрицал наличие какой-либо религиозной дискриминации в своем распоряжении.