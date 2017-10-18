Сумма ущерба по делу о банкротстве «ВИМ-Авиа» составила 4,7 млрд рублей

В документах уголовного дела о преднамеренном банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа» говорится, что сумма ущерба составила 4,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, в эту сумму входит задолженность перед лизингодателями, банками, а также десятком туристических компаний, которым не вернулись депозиты за неиспользованные чартерные перевозки. Более половины имущества авиакомпании на общую сумму 2,2 млрд рублей находится в залоге у кредиторов.

Как пишет газета, в ближайшее время дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа» объединят с делом о мошенничестве в авиакомпании и переведут из Нижнего Новгорода в Москву. Фигурантами у обоих дел стали топ-менеджеры и собственники «ВИМ-Авиа».

Ранее Следственный комитет России возбудил дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа». По версии следствия, лица из числа руководства и собственников авиакомпании, осознавая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, заключали в 2016 и 2017 годах «явно невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций».

Напомним, что о проблемах компании стало известно в конце сентября. У компании закончились средства для оплаты обслуживания самолетов в аэропортах и их заправки. Росавиация ввела в компании внешнее управление. С 16 октября компания полностью прекратила перевозку пассажиров регулярных рейсов.

По данным Росавиации, сейчас общая кредиторская задолженность авиакомпании составляет около 10 миллиардов рублей.