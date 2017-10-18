Суд в США отклонил иск Дерипаски к информагентству AP

Федеральный суд в Вашингтоне отклонил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к информационному агентству Associated Press (AP) . Предприниматель обвинял агентство в клевете. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решение судьи федерального суда в Вашингтоне Эллен Сигал Хьювелл.

Судья пояснила, что основанием решения суда стало «отсутствие заявленных требований, которые подлежали бы удовлетворению». По словам Эллен Сигал Хьювелл, Дерипаска «выборочно подобрал предложения и составил их вместе, чтобы придать статье Associated Press эффект, который не просматривается, если читать статью полностью».

Судья добавила, что «Дерипаска не может заявить, что простая связь с интересами российского правительства является клеветнической, даже если она не соответствует действительности в случае его контракта с Манафортом».

Напомним, Дерипаска требовал опровергнуть статью Associated Press, где утверждалось, что бизнесмен работал с бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом в интересах российского правительства.