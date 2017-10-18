В Москве эвакуировали здание РГБ

В Москве эвакуировали здание Российской государственной библиотеки (РГБ). Об этом «Новой газете» сообщил очевидец.

Эвакуация РГБ

Людей эвакуируют из всех помещений, отметил собеседник. По словам сотрудников МЧС, добавил он, на проверку всего здания потребуется два часа.

Эвакуация РГБ

Об этом также сообщил источник Интерфакса. По его словам, «поступил звонок об угрозе по адресу улица Воздвиженка 3/5, в Российской государственной библиотеке».

Он добавил, что до прибытия экстренных служб из здания эвакуировали около ста человек.

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