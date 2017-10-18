В Кремле назвали «далекой от стабильной» ситуацию с протестами в центре Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за протестами, происходящими у здания Верховной рады в центре Киева. «Ситуация далека от стабильной», — заявил Песков, передает Интерфакс.

Как передает украинский телеканал News one, по данным полиции, сейчас у здания Верховной рады находятся около 200 человек. Среди них 50 представителей партии «Руха нових сил» бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, а также около 100 человек от батальона «Донбасс» и 50 активистов движения Валентина Наливайченко «Справедливость». Протестующие установили у здания парламента брезентовые палатки.

Представители силовых ведомств Украины заявили, что не намерены разгонять протестующих или сносить палатки, если те не будут вести себя агрессивно. В частности, глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что нынешняя украинская власть не хочет повторять ошибки, допущенные в 2013 году во время президентства Виктора Януковича.

Напомним, митинг в центре Киева у стен Верховной рады Украины начался 17 октября. Протестующие требуют снять депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и изменить выборное законодательство.