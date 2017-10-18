Предприниматель Левон Айрапетян умер в мордовской колонии

Предприниматель Левон Айрапетян, отбывавший наказание в колонии за хищение денег, скончался на 68 году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в твиттере.

Левон Айрапетян на судебном заседании в 2016 году/ Фото: "Новая газета"

По информации издания «Собеседник», бизнесмен скончался в мордовской исправительной колонии №12.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил Айрапетяна к четырем годам колонии общего режима. Бизнесмена признали виновным в хищении 700 тысяч долларов у матери бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева.

По версии следствия, бизнесмен через адвоката Сергея Антонова вымогал деньги у матери Изместьева, осужденного к пожизненному заключению за терроризм и другие тяжкие преступления, обещав добиться более мягкого приговора для ее сына.

Сам Айрапетян в суде заявил, что «не чувствует вины».

Напомним, бизнесмен и экс-директор ИД «Собеседник» Левон Айрапетян был задержан летом 2014 года сотрудниками ФСБ в столичном аэропорту «Домодедово». Ему также вменялось пособничество в присвоении или растрате и легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Таким образом, он стал одним из фигурантов дела «Башнефти».

Кроме Айрапетяна, фигурантами дела являлись глава АФК «Система» Владимир Евтушенков и бывший глава нефтяной компании Урал Рахимов. Их обвиняли в организации отмывания денег, полученных от приватизации предприятий башкирского ТЭКа.

Максим Прошкин