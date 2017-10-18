В регионах запустят пилотные проекты технологии блокчейн

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) решила запустить пилотные проекты технологии блокчейн в 15 регионах России. Об этом РБК рассказал представитель ассоциации.

По словам собеседника издания, для запуска проектов РАКИБ в ближайшее время откроет региональные отделения в республиках Башкортостан, Бурятия, Татарстан, Карелия, Крым, Марий Эл, а также в Краснодарском крае и Новгородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Тверской и Тюменской областях и в Санкт-Петербурге. Именно эти регионы, по задумке ассоциации, должны стать

«ключевыми для подготовки практик применения блокчейна в отраслях российской экономики».

Как уточнил представитель РАКИБ, специалисты ассоциации разрабатывают проекты на блокчейн-платформах для госсектора и бизнеса, в частности, для применения в сфере ЖКХ, финансовых технологий, страховании, здравоохранении, логистики (транспорт и складское хранение), в строительстве и инфраструктурных проектах.

В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил рассмотреть возможность применения технологии блокчейн в системе госуправления и экономике. Поручение было адресовано Минкомсвязи, Минэкономразвития и ВЭБ. На выполнение поручения Медведев отвел ведомствам около двух месяцев.

Позднее, в конце сентября в Госдуме создали экспертный совет по цифровой экономике и блокчейн-технологиям, свою работу он начал при комитете по экономическому развитию.

РАКИБ была создана в конце августа 2017 года по инициативе советника президента России Владимира Путина по интернету Германа Клименко.

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Андрей Дубровский