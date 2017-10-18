Мэр Калининграда призвал «не бить» туристов ЧМ-2018

Глава Калининграда Александр Ярошук призвал фанатов к гостеприимству с туристами Чемпионат мира по футболу, которые приедут в город в 2018 году. Слова Ярошука, сказанные в эфире местной радиостанции, передает Интерфакс.

«Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить. Если владеете английским языком, помогайте туристам - подскажите, пообщайтесь», — сказал мэр города.

По его мнению, горожанам «стоит навести порядок у себя во дворах», а лучше «выехать из города отдохнуть на природу», так как в город может приехать 70-100 тысяч туристов «все, конечно, на стадион не попадут».

Ярошук добавил, что власти города договариваются о выходных на дни проведения матчей.

«Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме челноков, которые будут возить болельщиков», — заключил мэр Калининграда.

Напомним, с 14 июня по 15 июля 2018 года в России будет проходить 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Чемпионат впервые состоится в Восточной Европе. Проведение соревнований запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.

Максим Прошкин