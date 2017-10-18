В Краснодаре местного поэта заподозрили в оскорблении чувств атеистов

В Краснодарском крае в отношении местного жителя Максима Дроздова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Дроздова заподозрили в оскорблении чувств атеистов из-за его стихотворения, в котором есть строка: «людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернем!». Об этом адвокат Дроздова Алексей Аванесян сообщил на своей странице в фейсбуке.

Как рассказал адвокат корреспонденту «Ъ-Юг», Дроздова несколько раз вызывали на допросы, на которых он объяснял, что не хотел никого оскорблять своими стихами, а лишь использовал сатиру на действительность. Однако позднее адвокат узнал, что произведения Дроздова отправили на лингвистическую экспертизу, которая обнаружила в них «оскорбления чувств атеистов».

«Я хочу посмотреть на того, кто подал заявление об оскорблении своих атеистических чувств. Как он докажет то, что он является атеистом? Библию сожжет?», — воскликнул защитник.

По данным издания, обвиняемый в оскорблении чувств атеистов Максим Дроздов работает токарем на заводе. У него есть семья и дети. В свободное время он пишет стихотворения, которые публикует в социальных сетях. По словам адвоката Дроздова Алексея Аванесяна, это первое в России уголовное дело об оскорблении чувств атеистов.

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Андрей Дубровский