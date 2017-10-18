В РАН усомнились в существовании научных работ активиста «Диссернета», просившего лишить степени Мединского

Ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Константин Аверьянов на пресс- конференции, посвященной обсуждению диссертации министра культуры Владимира Мединского, усомнился в существовании диссертации активиста «Диссернета» Ивана Бабицкого, требующего лишить Мединского ученой степени.

По словам Аверьянова, ему знакомы имена других ученых, просивших лишить министра ученой степени доктора исторических наук, однако Бабицкий для него «остался загадкой».

«Я попытался найти хотя бы одну его работу, не только в российских, но и в западных библиотеках. Ни одной его работы нет в природе. Он пишет, что защитил диссертацию о поэтах плеяд 16 века. Пытаюсь найти ее, захожу на сайт Флорентийского университета (где Бабицкий получил PhD) Ничего. Пытаюсь найти информацию, была ли вообще защита – ничего. Самая большая тайна существовала ли диссертация Бабицкого? И очень бы хотелось посмотреть на его диплом», — заявил ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Аверьянов.

Также сотрудник РАН усомнился в компетенции члена сообщества «Диссернет» Андрея Заякина.

«Я залез в российский индекс научного цитирования, там его 22 публикации и последняя помечена 2013 годом. И у меня вообще вызывает сомнения, что младший научный сотрудник Заякин Андрей Викторович работает в Институте теоретической и экспериментальной физики», — добавил Аверьянов.

Ранее «Диссернет» заподозрил Мединского в нарушениях при проведении защиты диссертации. Ученые, указанные в автореферате диссертации как оппоненты министра, заявили, что не имели отношения к защите диссертации.

Напомним, 2 октября 2017 года экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить Владимира Мединского степени доктора исторических наук. Историки заявили, что его работа содержит «ложное положение, входящее в непримиримое противоречие с принципами научности, объективности и историзма»».

20 октября окончательное решение по научной работе министра примет президиум ВАК, затем его должно одобрить министерство образования и науки.