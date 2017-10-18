В Москве задержали высокопоставленную сотрудницу ФСИН по делу о растрате 160 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали замначальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлану Алексееву, сообщается на сайте Следственного комитета.

СК подозревает Алексееву в пособничестве замглавы ФСИН Олегу Коршунову, который проходит подозреваемым о растрате 160 млн рублей.

Ранее агентство «Москва» со ссылкой на источник сообщило о задержании Алексеевой. По его слвоам, сотрудницу ФСИН доставили в СК по Москве. В свою очередь, в ведомстве заявили «Новой газете», что такой «информацией не обладают».

Отметим, во время проверкок управлений ФСИН, которые курировал Коршунов, уволили заместитель начальника финансово-экономического управления (ФЭУ) ФСИН России и начальник управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта (УКСНЭР) ФСИН.

Также в ходе проверок десять сотрудников ФЭУ ФСИН России и три сотрудника УКСНЭР ФСИН России привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, Басманный суд Москвы арестовал на два месяца замдиректора ФСИН Коршунова по делу о хищении. По версии следствия, в 2015-2016 годах Коршунов заключил два госконтракта на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. В результате чего нанес ущерб на общую сумму более 160 млн рублей.

О задержании замглавы ФСИН по подозрению в крупной растрате стало известно 13 сентября. Источники в СМИ утверждают, что Коршунов мог разработать преступную схему с бывшим руководителем ФГУП «Калужское» ФСИН Андреем Мухетдиновым.

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В свою очередь, собеседники «Новой газеты» заявляют, что задержание Коршунова связано со скандалом вокруг изолятора «Кресты -2».

Максим Прошкин