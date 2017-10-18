Росавиация собрала почти тысячу вакансий сотрудникам авиакомпании «ВИМ-Авиа»

Росавиация завершила работу по поиску вакансий для сотрудников закрывающейся авиакомпании «ВИМ-Авиа», прекратившей продажу билетов еще в сентябре. В ответ на свои запросы о трудоустройстве специалистов ведомство получило от предприятий авиационной отрасли 926 предложений. Об этом РБК рассказал представитель ведомства.

По словам собеседника издания, всего на просьбу Росавиации откликнулись 20 предприятий, из которых один только «Аэрофлот» объявил о 249 вакансиях бортпроводников.

Авиакомпания «Ай Флай» заявила о 20 вакансиях командиров воздушного судна (КВС) и 30 вакансиях вторых пилотов, а также о 200 бортпроводников. «Уральские авиалинии» дали 40 вакансий КВС, 30 вторых пилотов, 50 бортпроводников, 29 инженеров.

Авиакомпания «Глобус» сообщила о 20 свободных местах для бортпроводников. «Саратовские авиалинии» ищут 10 командиров и пять бортпроводников, «Азимут» — 10 КВС, 10 вторых пилотов и 20 бортпроводников. Кроме того, информацию о вакансиях предоставили аэропорты Внуково, «Владивосток», Южно-Сахалинск и другие.

Отметим, что хотя сама закрывающаяся авиакомпания пока не называет количество сотрудников, которые останутся без работы, источник РБК в Минтрансе сказал, что речь идет примерно о тысяче человек.

Компания «ВИМ-Авиа» прекратила продажу билетов в конце сентября из-за долгов перед контрагентами. Вице-премьер Аркадий Дворкович 17 октября в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что, если в ближайшее время инвестор не будет найден, компанию ждет банкротство.

Напомним, в конце сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила чартерные рейсы из-за отсутствия средств для продолжения полетов. Тысячи клиентов компании остались за границей с ее билетами. Для перевозки пассажиров «ВИМ-Авиа» правительство выделило авиакомпании 98 млн рублей для оплаты обслуживания ее самолетов в аэропортах и их заправки топливом. Также к перевозке клиентов авиакомпании подключились другие российские и иностранные перевозчики.

В самой «ВИМ-Авиа» по решению Росавиации было введено внешнее управление, а с 16 октября авиакомпания должна была полностью прекратить перевозку пассажиров регулярных рейсов. По данным Росавиации, сейчас общая кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 10 миллиардов рублей.

Андрей Дубровский