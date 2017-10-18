В Рособрнадзор отправили неверный вариант автореферата диссертации Мединского

В Рособрнадзор и в ряд библиотек был отослан неверный вариант автореферата диссертации министра культуры Владимира Мединского. Об этом стало известно в ходе пресс-коференции, посвященной этой теме.

«В Рособрнадзор был отослан ошибочный вариант — по технической ошибке секретаря диссовета. Свою позицию я уже изложил. Винить диссертанта [Мединского] за данную ошибку диссовета, на мой взгляд, несправедливо. Нужно наказывать диссовет», — заявил заместитель председателя диссовета, который рассматривал диссертацию министра, заведующий кафедрой истории отечества Российского государственного социального университета (РГСУ) Николай Старостенко.

Какой вариант автореферата (с какими фамилиями оппонентов) был отослан в какие библиотеки, Старостенко затруднился сказать. «Видимо, куда-то был отослан один вариант, а куда-то — другой. Сейчас надо разобраться с этим. Но я могу вам сказать о себе: как член диссовета я получил версию автореферата с действующими оппонентами», — сказал он.

Старостенко также затруднился сообщить, какого числа был разослан автореферат. «Надо смотреть. Своевременно», — заверил он.

При этом он заверил, что защита приходила с оппонентами из варианта автореферата, опубликованного накануне Российским военно-историческим обществом (РВИО) — Владимиром Семином, Владимиром Тымчиком и Анатолием Королевым. «Как вы себе представляете защиту с другими оппонентами?» — отметил Старостенко.

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По мнению сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина, «тот факт, что в Рособрнадзор не был отправлен нужный вариант, делает защиту недействительной».

«На основании пункта 3.6.7. Положения о диссовете, действовавшего на момент представления диссертации к защите, защита возможна только после того, как в Рособрнадзор отправлен и на сайте ВАК размещен автореферат, а не какая-то петрушка. Сегодня Старостенко признался, что в ВАК отправили петрушку. Неважно, кто это сделал, важно то, что отправленный “автореферат” — это не тот автореферат, по которому шла защита», — пояснил собеседник.

Напомним, ранее было известно о двух версиях автореферата Мединского, которые отличались только количеством упомянутых научных работ. Фамилии официальных оппонентов совпадали — это Владимир Лавров, Александр Борисов и Басир Гасанов (последнего нет в живых). Борисов и Лавров заявили «Новой», что не были оппонентами у Мединского и не знают, почему их фамилии оказались в автореферате.

После этого Российское военно-историческое общество (РВИО) заявило, что фамилии Борисова и Лаврова упоминаются в черновом варианте автореферата, а защита проходила с оппонентами Владимиром Семиным, Владимиром Тымчиком и Анатолием Королевым. В твиттере РВИО был опубликован уже третий вариант автореферата диссертации Мединского. При этом на сайтах Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и РГСУ находится вариант автореферата с фамилиями Лаврова и Борисова.