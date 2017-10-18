Несколько членов ВАК исключили из состава комиссии

Несколько членов Высшей аттестационной комиссии, включая главного ученого секретаря комиссии Николая Аристера, вывели из состава комиссии по распоряжению правительства России от 16 октября. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению правительства, из комиссии исключены Валентин Анаников, Рубен Апресян, Сергей Афонцев, Владимир Голубовский, Иван Деев, Лев Якобсон. Вместо Николая Аристера на пост ученого секретаря комиссии назначен Игорь Мацкевич.

Кроме того, все эти ученные за исключением Голубовского и Якобсона исключены из президиума ВАК.

Отметим, что эти изменения произошли на фоне предстоящего (20 октября) рассмотрения президиумом ВАК предложения о лишении министра культуры Владимира Мединского ученой степени.

Напомним, рекомендацию о лишении Мединского ученой степени в начале октября дал экспертный совет ВАК по истории. Эксперты подготовили официальное заключение о диссертации министра, которое направили в президиум ВАК.