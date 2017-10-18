В Новосибирске оштрафовали библиотеку за доступ к сайтам с наркотиками

Библиотеку имени В.И. Даля в Новосибирске оштрафовали на 20 тысяч рублей за доступ к сайтам по продаже наркотиков и психотропных веществ, сообщается на сайте региональной прокуратуры России.

Посетители библиотеки также могли через интернет свободно читать материалы, признанные судом экстремистскими, уточнили в ведомстве.

Прокуратура возбудила административное дело по статье «нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (часть 2, статья 6.17 КоАП РФ).

Кроме того, руководители библиотеки и ее филиала получили представления об устранении нарушений, а четыре должностных лица понесли дисциплинарную ответственность.

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Максим Прошкин