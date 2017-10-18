СК: погибший в ДТП в Балашихе ребенок не был пьян

Следственный комитет установил, что при проведении экспертизы тела ребенка, погибшего в ДТП в Балашихе, судмедэксперт допустил халатность, и результаты экспертизы не соответствуют действительности, говорится на сайте СК.

«Его вывод о состоянии ребенка в момент дорожно-транспортного происшествия является необоснованным», — заявили в ведомстве.

СК также предъявил врачу Михаилу Клейменову, проводившему экспертизу образцов крови, обвинения в халатности (статья 293 УК РФ). Обвиняемый изъял образцы «ненадлежащим образом», и это привело к «загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения».

«Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле», — говорится в сообщении.

В СК поясняют, что такая концентрация алкоголя в крови говорит о состояние поверхностной комы ребенка, и для подтверждения или опровержения этого факта необходимо было провести биохимическое исследование.

«Но этого сделано не было. Клейменов предпочел занять активную позицию, давая комментарии в СМИ и пытаясь убедить всех в своей правоте», — добавили в ведомстве.

Напомним, что 23 апреля 2017-го года шестилетний Алексей Шимко погиб под колесами автомобиля Ольги Алисовой. Мальчик возвращался с прогулки домой. В тот момент, когда он перебегал дорогу, его сбил черный автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась Ольга Алисова. По словам очевидцев, она переехала ребенка передними и задними колесами и протащила его по дороге около 10 метров.

Сама обвиняемая частично признала вину, назвав случившееся несчастным случаем. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сразу после происшествия водитель заявила, что ребенок был пьян. В июне следователь вручил отцу мальчика заключение судмедэкспертизы, в которой было установлено, что в крови его сына на момент аварии было 2,7 промилле алкоголя.

Максим Прошкин