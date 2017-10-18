Главный свидетель обвинения по делу экс-губернатора Белых не явился в суд

На процесс по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых не пришел главный свидетель обвинения, предприниматель Юрий Зудхаймер, который в ходе следственного эксперимента передал Белых пакет с деньгами.

Никита Белых в суде. Фото: Виктория Одиссонова/ "Новая газета"

В связи с этим прокурор просила изменить порядок рассмотрения дела и огласить материалы дела, которые касаются Зудхаймера (его заявление в отношении Белых, протоколы осмотра места происшествия, где задержали Белых).

После того, как судья зачитала документы, адвокат Андрей Грохотов указал, что в номерах купюр, которые якобы были преданы его подзащитному в качестве взятки, есть несоответствия. «Во всем деле есть несоответствия номеров купюр. Они перешли и в обвинительное заключение», — добавил Грохотов.

После оглашения материалов в суде заслушали аудиозаписи разговоров, сделанные следователями перед моментом передачи взятки Белых. На записи от мая 2016 года слышно, как три мужских голоса сначала обсуждали отпуск и дачный сезон в Кировской области, а потом перешли к обсуждению вопросов предприятий Кировской области. По словам Белых, на записи была его встреча с Зудхаймером и его помощником Борисом Якубуком в «Кофемании».

«Мы разговариваем о делах на предприятиях. Они не могут сформулировать проблемы, поэтому я прошу, чтобы пришёл директор предприятия Руслан Цуканов, чтобы с ним обсудить вопросы по существу. Это не совпадает с моими данными. Во время разговора я звонил Михееву, своему заместителю. Он в рамках доклада не озвучивал проблемы с проектами. Я специально при Зудхаймере позвонил Михееву, чтобы спросить, как дела на предприятии», — пояснил Белых.

Никита Белых в суде. Фото: Виктория Одиссонова/ "Новая газета"

Вторая запись сделана 24 апреля 2016 года в аэропорту Риги во время встречи Зудхаймера и Белых. Именно на ней бывший губернатор просит помочь Зудхаймера с избирательной компанией.

«Я очень чётко прошу помочь с избирательной компанией. Зачем, как это сделать. Предлагаю поручить это его помощнику Андрею Якубуку. Нет речи о покровительстве», — сказал Белых.

Напомним, Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в столичном ресторане. Его обвиняют в получении взятки от Юрия Зудхаймера за оказание помощи предприятиям «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания». Позднее в отношении Белых возбудили еще одно дело по статье 290 УК России. Оно связано с возможным получением взятки в размере 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого. Сам Белых отрицает свою вину.