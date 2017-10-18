Соратника националиста Мальцева приговорили к двум годам колонии по «делу 26 марта»

Тверской суд Москвы приговорил соратника националиста Вячеслава Мальцева Алексея Политикова к двум годам колонии общего режима за нападение на полицейского на несанкционированной акции протеста 26 марта в Москве, передает «Медиазона».

Политикова признали виновным по части 1 статьи 318 УК (насилие в отношении представителя власти). По версии следствия, Политиков на митинге попытался повалить на землю капитана полиции и ударил его кулаком в живот. Гособвинение просило приговорить активиста к двум годам лишения свободы.

Защита активиста просила суд обратить внимание на то, что ранее подсудимый не привлекался к уголовной ответственности, имеет троих несовершеннолетних детей и имеет положительные характеристики с места работы и жительства.

Сам Политиков признал свою вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке.

Напомним, по делу о применении насилия к полицейским на акции протеста 26 марта уже были осуждены Юрий Кулий, Александр Шпаков, Станислав Зимовец и Андрей Косых. Фигурантами дела также являются Дмитрий Борисов и Дмитрий Крепкин.