Реальные доходы россиян за 9 месяцев сократились на 1,2%

Реальные доходы россиян в январе-сентябре 2017 года снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом говорится в докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстата) о социально-экономическом положении России.

Согласно исследованию, за три квартала 2017 года доходы россиян выросли только в январе (на 8,8%), в мае и июне динамика роста доходов оказалась нулевой, а в остальные месяцы доходы исключительно снижались. Так, в феврале и марте они снизились на 3,2 и 3,8% соответственно, в апреле и июле — на 7,5% и 1,6%, а в августе и сентябре — на 0,3%.

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Реальные доходы россиян падают четвертый год подряд. В 2014 году их снижение составило 0,7%, в 2015 году — 3,2%, а в 2016 году доходы упали на 5,9%. Впервые с 2014 года положительную динамику доходы показали только в январе 2017 года (8,8%). Специалисты тогда связали прирост с единовременной выплатой пенсионерам пяти тысяч рублей, которая заменила вторую индексацию пенсий.