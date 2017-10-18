Поклонская отправила 43 депутатских запроса для проверки «Матильды»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отправила в Генпрокуратуру 43 депутатских запроса для проверки возможных нарушений при создании и выпуске в прокат фильма «Матильда», сообщает Интерфакс.

В Генпрокуратуре уточнили, что 41 обращение они получили с декабря 2016 года по настоящее время (11 месяцев), а еще два «на днях», и они еще изучаются. При этом ни одного нарушения за это время выявлено не было.

В ведомстве уже заявляли, что не обнаружили «сомнительных схем» при финансировании фильма Алексея Учителя, о существовании которых утверждала депутат. В Генпрокуратуре отмечали, что прокатное удостоверение также было выдано в рамках закона.

Отметим, что Поклонская обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить «Матильду», так как депутат считала, что существуют контракты о переводе «миллионов евро из офшорной кипрской компании на счет фонда в поддержку культуры и искусства конкретно под фильм «Матильда».

Поклонская также записала видеобращение к генпрокурору России Юрию Чайке с призывом отозвать прокатное удостоверение «Матильды».

Депутат Поклонская неоднократно выступала против демонстрации картины Учителя. В частности, она стала представителем родственницы Николая II, которая подала в суд на киностудию Учителя. Позже суд отказался принять иск из-за нарушений норм Гражданского процессуального кодекса.

В прокат фильм, повествующий об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, выйдет 26 октября.

Максим Прошкин