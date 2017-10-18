Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России 2018 года

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Об этом Собчак написала на своей странице в инстаграме.

Телеведущая идет на выборы под лозунгом «Собчак против всех». По ее словам, в президентских выборах из года в год участвуют одни и те же «лица», а графы «против всех» нет. «Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех», — заявила Собчак.

«У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать „Хватит! Достали!“», —говорит телеведущая.

По словам Собчак, она идет на выборы не просто как кандидат, а как рупор тех, кто не сможет стать кандидатом. Она пообещала озвучивать претензии к существующей системе, «транслировать послания и левых и правых, потому что проблема коррупции, проблема неподконтрольности и несменяемости власти – больше, чем наши идеологические разногласия».

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телеведущая полностью отвечает требованиям российской Конституции, предъявляемым к тем, кто хочет баллотироваться на президентских выборах.

«Разумеется, после выполнения всех необходимых процедур и формальностей, которые описаны в нашем законодательстве», — сказал Песков о возможности ее выдвижения.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников в администрации президента сообщила, что Кремль якобы планирует сделать основным соперником президента России Владимира Путина на выборах в марте 2018 года женщину.

По информации издания, на роль «спарринг-партнера» Путина в администрации президента рассматривали пять-семь кандидатур. При этом идеальным вариантом кандидата собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, назвал Ксению Собчак.

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В свою очередь, Собчак заявила, что не ведет дел с администрацией президента. В своем инстаграме Собчак написала, что она «человек независимый», а потому не собирается иметь дела с администрацией президента.

Напомним, женщины уже выставляли свои кандидатуры на пост президента два раза, в 2000 году это была Элла Памфилова, которая сейчас руководит ЦИК, а в 2004 году выступавшая от Союза правых сил Ирина Хакамада.