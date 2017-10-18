Россия продлила срок предоставления убежища Януковичу

Управление по вопросам миграции главка МВД России по Ростовской области продлило срок действия свидетельства о предоставлении временного убежища бывшему президенту Украины Виктору Януковичу до 26 октября 2018 года. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Причинами, ставшими основанием для убежища, являются политическое преследование и угроза жизни на территории Украины. Они не отпали, в связи с чем и был продлен срок действия документа»,— пояснил изданию адвокат Януковича Виталий Сердюк.

По словам защитника, Янукович не рассматривает варианты приобретения гражданства или вида на жительство в России. «Только временное убежище до возвращения на территорию Украины»,— подчеркнул Сердюк.

Правоохранительные органы Украины расследуют в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича несколько уголовных дел. В частности его обвиняют в государственной измене.

По версии следствия, в разгар протестных акций в 2014 году он попросил Россию ввести на Украину войска. Это дело начали рассматривать 4 мая 2017 года. Государственный обвинитель на процессе, прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко попросил суд дать Януковичу пожизненное заключение.

Позднее генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщила о расследовании еще одного уголовного дела в отношении Виктора Януковича по обвинению в незаконном захвате власти в 2010 году.