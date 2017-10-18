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В Мэриленде мужчина открыл стрельбу

Общество

В американском штате Мэриленд неизвестный устроил стрельбу в бизнес-парке Emmorton, сообщается в твиттере местной полиции. Трое погибли, еще двое ранены и находятся в критическом состоянии, уточняет полиция.

Представитель отделения полиции округа Харфорд в Мэриленде Уиллиам Дэвис заявил, что пострадавшие были сотрудниками компании Advanced Granite Solutions.

Он также добавил, что нападавший тоже связан с этой компанией.

CNN сообщает, что открывшему стрельбу удалось скрыться с места преступления.

По предварительным данным, это чернокожий 37-летний мужчина по имени Ради Принс, вооруженный пистолетом. Полиция округа ведет его поиски.

Напомним, что 1 октября в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля кантри-музыки. В результате происшествия 59 человек, включая Пэддока, погибли, еще 527 были ранены.

Теги:
стрельба, сша
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