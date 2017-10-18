В Мэриленде мужчина открыл стрельбу

В американском штате Мэриленд неизвестный устроил стрельбу в бизнес-парке Emmorton, сообщается в твиттере местной полиции. Трое погибли, еще двое ранены и находятся в критическом состоянии, уточняет полиция.

Представитель отделения полиции округа Харфорд в Мэриленде Уиллиам Дэвис заявил, что пострадавшие были сотрудниками компании Advanced Granite Solutions.

Он также добавил, что нападавший тоже связан с этой компанией.

CNN сообщает, что открывшему стрельбу удалось скрыться с места преступления.

SEARCH for SUSPECT:

RADEE LABEEB PRINCE 11/5/79

2008 Black Chevy Acadia DE Tag PC064273

Call 911 if you see the suspect. pic.twitter.com/v8y18FOEUi — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) October 18, 2017

По предварительным данным, это чернокожий 37-летний мужчина по имени Ради Принс, вооруженный пистолетом. Полиция округа ведет его поиски.

Напомним, что 1 октября в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля кантри-музыки. В результате происшествия 59 человек, включая Пэддока, погибли, еще 527 были ранены.