При столкновениях протестующих с полицией в центре Киева пострадали несколько человек

В центре Киева, возле здание Верховной рады Украины начались столкновения протестующих с полицией. По данным пресс-секретаря МВД Украины Артема Шевченко, во время стычек пострадали не менее пяти человек. Об этом Шевченко заявил телеканалу «112 Украина».

Пресс-секретаря МВД Украины уточнил, что двое из пострадавших — правоохранители. Один из них находиться в больнице с травмами средней тяжести.

При этом начальник Управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко заявил телеканалу, что пострадавших во время стычек никто не пострадал. Он пояснил изданию, что столкновения протестующих с полицией начались из-за того, что активисты накануне похитили спецсредства Нацгвардии, а именно около 80 щитов, а также разбили служебный автобус.

«Со вчерашнего дня до сих пор с ними велись переговоры с требованием вернуть это имущество. Возбуждено уголовное производство о групповом грабеже. На требование полиции вернуть щиты, не нарушать порядок, было отказано. Полиция приняла меры, чтобы предотвратить провокации и изъять ранее похищенные спецсредства Нацгвардии», — заявил Крищенко.

Представитель Нацгвардии добавил, что полиция задержала тех, у кого были щиты и кто оказывал сопротивление правоохранителям.

В свою очередь, депутат от фракции «Самопомощь» Егор Соболев написал в фейсбуке, что «спецназовцы напали на наш лагерь под парламентом». По его словам, правоохранители «травят газом, бьют ногами по коленям, пытаются вытеснить людей».

Ранее представители силовых ведомств Украины, в частности генпрокурор страны Юрий Луценко и глава Нацполиции Сергей Князев заявили, что не намерены разгонять протестующих или сносить палатки.

Напомним, митинг в центре Киева у здания Верховной рады Украины начался 17 октября. Протестующие требуют снять депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и изменить выборное законодательство.