Министр связи назвал неэффективной блокировку контента в интернете

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что блокировка незаконного контента в интернете неэффективна, сообщает РБК.

«Интернет и цифровые технологии развиваются таким образом, что метод блокировок не позволит нам достичь желаемого результата, и на каждую блокировку всегда будет оперативно придумана технология, позволяющая ее обойти», — сказал министр, добавив, что «мы действуем по старинке».

По его словам, россияне «быстро учит матчасть» и находят способ обойти запрет. Никофоров убежден, что более правильно было бы «не загонять всех в зашифрованные каналы, а внимательно следить, кто искал ту или иную информацию, осуществлял доступ к тому или иному противоправному контенту».

Никифоров также рассказал, что у спецслужб должно возникать гораздо больше вопросов к работе таких компаний и сервисов, как Whats App, Viber, Facebook и Google, которые в отличие от мессенджера Telegram не так активно выполняют работу в рамках «пакета Яровой».

Ранее Никифоров сказал, что допускает блокировку Telegram в России, если мессенджер не будет сотрудничать с российскими властями.

Напомним, что 16 октября оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

В конце июня глава Роскомнадзора Александр Жаров лично потребовал от Павла Дурова и администрации мессенджера передать данные о сервисе, чтобы ведомство включило его в реестр организаторов распространения информации в интернете. Под угрозой блокировки Дуров согласился зарегистрировать мессенджер, но отказался передавать властям данные о пользователях.