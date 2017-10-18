Суд арестовал начальника производящего спецтехнику для полиции НПО

Басманный суд Москвы отправил под арест врио начальника ​научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» МВД России Андрея Нечаева за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

«Данная мера пресечения избрана сроком до 17 декабря 2017 года», — уточнили в суде.

По данным издания, преследование Нечаева связано с нецелевым использованием спецтехники.

Как уточняется на сайте МВД, НПО «Специальная техника и связь» производит технические средства для нужд министерств и ведомств.

Ранее РБК сообщило, что в офисе НПО прошли обыски. В самой службе сообщили, что не могут подтвердить эту информацию.