Собчак заявила о возможности снятия своей кандидатуры на выборах в пользу Навального

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о планах участвовать в президентских выборах, заявила, что готова снять свою кандидатуру, если политик Алексей Навальный будет зарегистрирован как кандидат в президенты. Об этом она сказала в эфире «Дождя».

«Если ему удастся надавить на власть и добиться регистрации, я готова обсуждать варианты событий вплоть до снятия кандидатуры. Я снимусь в его пользу. Не буду разбивать единый демократический фронт», — сказала Собчак.

Она добавила, что советовалась с Навальным до принятия решения об участии в выборах.

«Я абсолютно уверена, что когда Алексей сможет это комментировать, он обязательно заявит о своей поддержке, потому что это та идея, с которой он сам выступал долгое время. И собственно, бойкотировать „Единую Россию“ и голосовать за любого кандидата, кроме „Единой России“», — сказала телеведущая.

Собчак также рассказала, что заранее сообщила президенту России Владимиру Путину о своем желании баллотироваться. По ее ощущениям, это решение не понравилось президенту.

По данным «Дождя», консультантами Собчак во время предвыборной кампании станут политтехнолог Виталий Шкляров и совладелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев. Пресс-службу предвыборного штаба возглавит журналист Ксения Чудинова.

Напомним, что Собчак объявила об участии в президентских выборах в открытом письме, опубликованном в «Ведомостях». По словам телеведущей, она идет на выборы не просто как кандидат, а как рупор тех, кто не сможет стать кандидатом.

В Кремле заявили, что телеведущая полностью отвечает требованиям российской Конституции, предъявляемым к тем, кто хочет баллотироваться на президентских выборах.

Собчак уже запустила предвыборный сайт и YouTube-канал, на котором опубликовала первое предвыборное видео.

Телеграм-канал Varlamov News обнаружил, что в html-коде на ее предвыборном сайте остались следы от сайта sobchak2024.com (который так же работает и полностью индентичен первому сайту). Пресс-секретарь предвыборной кампании Собчак Ксения Чудинова в разговоре с «Новой газетой» затруднилась объяснить происхождение второй страницы.

Ранее Навальный назвал Собчак «карикатурным либеральным кандидатом с людоедской позицией» и обвинил телеведущую в «омерзительных штампах, которые достались ей из 90-х годов». Телеведущая обвинила политика в вождизме и желании обладать монополией на оппозиционность.